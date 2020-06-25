Саутгейт назвал себя "своим главным критиком"

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что он является своим главным критиком.

Команда Саутгейта была нещадно критикуема после ничьей 1:1 против Дании на Евро-2024, а бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер даже назвал игру подопечных Гарета "дерьмом".



Однако Саутгейт предпочитает игнорировать такого рода резкие высказывания. Гарет и сам понимает, что игра его команды оставляет желать лучшего.



"Таков мир, в котором мы живем. Я не обращаю на это внимания, для меня это совершенно не важно. Для меня важно то, что я должен с уверенностью вести этот коллектив игроков через эту местность, этот турнир".



"Мы являемся командой высокого уровня с соответствующими ожиданиями, и мы полностью понимаем, что все наши действия будут внимательно изучаться. Но мне очень комфортно жить такой жизнью, и мне не нужно взаимодействовать со внешним миром, потому что я являюсь своим главным критиком. Думаю, то же самое с игроками".



"Поэтому, если мы будем слышать критику извне, это никак не поможет нам стать лучше", — цитирует Саутгейта ESPN.