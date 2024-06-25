Тьерри Анри может возглавить сборную Уэльса

Тьерри Анри Легенда "Арсенала" Тьерри Анри является одним из кандидатов на вакантную должность главного тренера сборной Уэльса.

Валлийская сборная находится в поисках нового рулевого после расставания с Робом Пейджем, который был уволен после трех с половиной лет работы.

По информации BBC, некоторые из боссов FA Уэльса хотят пригласить тренера с именем — вроде Райана Гиггза, назначенного в 2018 году.

46-летний Анри определенно подходит под этот критерий, сделав свое имя еще в качестве игрока. Сейчас Тьерри готовит олимпийскую сборную Франции к стартующим в июле Олимпийским играм в Париже.

Прежде Анри тренировал "Монако" из Лиги 1 и "Монреаль Импакт" из МЛС.

Добавим, именно под эгидой FA Уэльса Анри проходил тренерские курсы.


Метки Анри, сборная Уэльса, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 25.06.2024 18:00

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