Тьерри Анри может возглавить сборную Уэльса

Легенда "Арсенала" Тьерри Анри является одним из кандидатов на вакантную должность главного тренера сборной Уэльса.

Валлийская сборная находится в поисках нового рулевого после расставания с Робом Пейджем, который был уволен после трех с половиной лет работы.



По информации BBC, некоторые из боссов FA Уэльса хотят пригласить тренера с именем — вроде Райана Гиггза, назначенного в 2018 году.



46-летний Анри определенно подходит под этот критерий, сделав свое имя еще в качестве игрока. Сейчас Тьерри готовит олимпийскую сборную Франции к стартующим в июле Олимпийским играм в Париже.



Прежде Анри тренировал "Монако" из Лиги 1 и "Монреаль Импакт" из МЛС.



Добавим, именно под эгидой FA Уэльса Анри проходил тренерские курсы.