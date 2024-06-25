Тен Хаг находится на пороге нового контракта с МЮ
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг находится на пороге заключения нового контракта со своим клубом.
Ранее в июне Тен Хаг сообщил голландскому телевидению, что ему и клубу еще предстоит обсудить условия продления сотрудничества.
По информации журналиста Фабрицио Романо, в тех пор стороны значительно продвинулись в переговорах, и на данный момент сделка "почти согласована".
На этой неделе переговоры вступают в заключительную стадию. Теперь дело за агентами Тен Хага, которые согласуют заключительные детали нового контракта.
Вопрос о продлении истекающего через один год контракта Тен Хага встал после того, как "Юнайтед" решил не увольнять бывшего наставника "Аякса".
Ожидается, что после подписания нового контракта роль Тен Хага в "Юнайтед" изменится. Измениться может и штаб Эрика, куда сватают бывшего нападающего "красных дьяволов" Рууда Ван Нистелроя.
25.06.2024 17:00
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класс! 2-3 года и будут разрывать лигу!
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Это пиздец))
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