Тен Хаг находится на пороге нового контракта с МЮ

Эрик Тен Хаг Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг находится на пороге заключения нового контракта со своим клубом.

Ранее в июне Тен Хаг сообщил голландскому телевидению, что ему и клубу еще предстоит обсудить условия продления сотрудничества.

По информации журналиста Фабрицио Романо, в тех пор стороны значительно продвинулись в переговорах, и на данный момент сделка "почти согласована".

На этой неделе переговоры вступают в заключительную стадию. Теперь дело за агентами Тен Хага, которые согласуют заключительные детали нового контракта.

Вопрос о продлении истекающего через один год контракта Тен Хага встал после того, как "Юнайтед" решил не увольнять бывшего наставника "Аякса".

Ожидается, что после подписания нового контракта роль Тен Хага в "Юнайтед" изменится. Измениться может и штаб Эрика, куда сватают бывшего нападающего "красных дьяволов" Рууда Ван Нистелроя.


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 25.06.2024 17:00

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