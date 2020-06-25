"Юнайтед" заинтересован в Угарте

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении полузащитника ПСЖ и сборной Уругвая Мануэля Угарте.

Приглашение центрального полузащитника является одной из задач "Юнайтед" на летнее трансферное окно, при этом с Каземиро "красные дьяволы" готовы попрощаться.



По информации Sky Sports, в шорт-листе рассматриваемых "Юнайтед" полузащитников значится 23-летний Угарте, который сыграл 34 матчах за ПСЖ в минувшем сезоне, а сейчас выступает со своей сборной на Кубке Америки.



Угарте только прошлым летом перебрался в Париж из "Спортинга" за 51 миллион фунтов и имеет контракт до 2028 года.



Помимо центрального полузащитника, "Юнайтед" также планирует обзавестись этим летом центральным защитником и нападающим.