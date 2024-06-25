Эндо призвал "Ливерпуль" купить еще одного опорника

Полузащитник "Ливерпуля" Ватару Эндо призвал свой клуб приобрести еще одного опорника этим летом.

Прошлым летом "Ливерпуль" удивил многих, купив Эндо у "Штутгарта" за 16.2 млн. фунтов, отреагировав этим на сорвавшиеся трансферы Мойсеса Кайседо и Ромео Лавиа.



Эндо великолепно вписался в игру "Ливерпуля", приняв участие в 43 матчах во всех соревнованиях. Вместе с тем 31-летний японец чувствует, что "красным" не помешал бы еще один опорник, даже если это будет в ущерб его игровому времени.



"Я не реагирую на слухи, но также я думаю, что было бы лучше пригласить еще одного полузащитника, действующего на позиции 6-го номера".



"Думаю, есть вероятность, что они рассматривают нашего 10-го номера, Макаллистера, на роль опорника, но в данный момент у нас не так много "шестерок".



"Больше всего возможностей играть было у меня и у Макаллистера. Также у нас был Тиаго Алькантара, но он часто оказывался травмирован и покинул клуб в конце сезона. У нас есть Стефан Байчетич, но пока неясно, сможет ли он сразу приносить пользу".



"Думаю, учитывая мой возраст, играть 6-го номера — это нормально для меня. Я всецело за, если это делает команду сильнее. Но у нас будет конкуренция, и я просто должен снова выигрывать борьбу за свою позицию. Поэтому я не переживаю и думаю, со мной все будет нормально", — цитирует Эндо Daily Mirror.