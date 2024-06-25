Райс: "Вы увидите другую сборную Англии"

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс пообещал, что сборная Англии покажет другой футбол против Словении.

Англичане навлекли на себя огромную критику своей невыразительной и осторожной манерой игры в двух первых матчах на Евро-2024, против Сербии и Дании.



Однако Райс чувствует, что Англия готова исправить впечатление о себе. Деклан ожидает, что его команда будет агрессивно прессинговать и диктовать свою игру.



"Мы хотим показать, что можем быть командой, которой люди хотят нас видеть".



"Вы увидите другую сборную Англии, которая будет использовать другой стиль прессинга. Мы работали над этим".



"Мы увидите команду, которая хочет вести игру и хочет высоко прессинговать по полю против Словении".



"Моя игра в том, чтобы вести игру, предвидеть пасы. Я ненавижу застревать на одной позиции, и поэтому я был по-настоящему разочарован в последнем матче. Мне не удавалось выдвигаться вперед к их полузащитникам".



"На протяжении своего сезона в "Арсенале" я всегда хотел вести игру, отбирать мяч высоко по полю. Такой настрой и у сборной Англии, и я думаю, мы убедимся в этом по нашему отношению к матчу", — цитирует Райса The Guardian.