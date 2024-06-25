Янг продлил свое пребывание в "Эвертоне" до лета 2025

Ветеран "Эвертона" Эшли Янг заключил с мерсисайдским клубом новый однолетний контракт.

Прошлым летом Янг стал первым приобретением Шона Дайча в качестве главного тренера "Эвертона", перебравшись к "ирискам" свободным агентом из "Астон Виллы".



С тех пор Янг сыграл 34 матча за "Эвертон", в возрасте 38 лет и 34 дней став самым возрастным дебютантом в истории клуба с "Гудисон Парк".



Янг, которому в следующем месяце исполнится 39 лет, доказал, что может быть полезен "Эвертону", несмотря на возраст, и это обеспечила экс-игроку "Манчестер Юнайтед", "Уотфорда" и "Интера" новую сделку до июня 2025.



"Я без колебаний переподписал свой контракт. Я поговорил с тренером до окончания сезона. Он спросил, чего я хочу, хочу ли я остаться, и я сразу же сказал "да", потому что я наслаждался своим пребыванием здесь".



"Масштаб клуба, персонал, игроки и, конечно, фанаты, которые были превосходны... Я наслаждался своим пребыванием здесь в прошлом сезоне. У нас были взлеты и падения, но я могу видеть, насколько это большой клуб и куда этот клуб стремится".



"Я хочу быть частью этого", — сообщил Янг.



Добавим, за плечами у Янга 453 матча в Премьер-Лиге и 39 за сборную Англии. Эшли выигрывал Премьер-Лигу, Серию А, Кубок Англии и Лигу Европы.