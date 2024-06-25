Анонс матча Англия — Словения
Во вторник вечером сборная Англии проведет свой заключительный матч на групповом этапе Евро-2024, сыграв против Словении.
Несмотря на критику начет своей невыразительной игры, английская сборная лидирует в Группе C с четырьмя очками.
А благодаря поражению Албании от Испании накануне (0:1) англичане досрочно гарантировали себе выход в плей-офф турнира, независимо от результата матча против Словении.
Англия сохранит лидерство в Группе C в случае победы, а также в случае ничейного результата, но при этом Дания не должна одолеть Сербию.
Словения оба своих матча на Евро-2024 свела вничью и нуждается в победе или ничьей, чтобы попасть в 1/8 финала.
- Это будет только вторая встреча Англии и Словении на больших турнирах. На ЧМ-2010 родоначальники футбола одержали победу 1:0 на групповой стадии.
- Словения не выиграла ни одного из шести своих матчей против Англии во всех турнирах (1 ничья, 5 поражений).
- Только против Греции и Дании (по семь) словенцы провели больше матчей без единой победы, чем против Англии.
- Англия может попасть в плей-офф без единого поражения на групповом этапе на четвертом Чемпионате Европы подряд.
- Словения сыграла больше матчей на Чемпионатах Европы без единой победы, чем какая-либо другая сборная (4 ничьи, 1 поражение).
- На каждом из четырех предыдущих Чемпионатов Европы англичане неизменно выигрывали третий матч в группе.
Ожидается, что главный тренер англичан Гарет Саутгейт произведет только одно изменение в стартовом составе, выпустив в полузащиту Конора Галлахера, а не Трента Александер-Арнольда.
Евро-2024. Группа C. 3-й тур
Сборная Англии — сборная Словении
Кельн. Стадион "Рейн Энерги". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз
25.06.2024 12:00
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