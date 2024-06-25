Анонс матча Англия — Словения

Конор Галлахер Во вторник вечером сборная Англии проведет свой заключительный матч на групповом этапе Евро-2024, сыграв против Словении.

Несмотря на критику начет своей невыразительной игры, английская сборная лидирует в Группе C с четырьмя очками.

А благодаря поражению Албании от Испании накануне (0:1) англичане досрочно гарантировали себе выход в плей-офф турнира, независимо от результата матча против Словении.

Англия сохранит лидерство в Группе C в случае победы, а также в случае ничейного результата, но при этом Дания не должна одолеть Сербию.

Словения оба своих матча на Евро-2024 свела вничью и нуждается в победе или ничьей, чтобы попасть в 1/8 финала.

- Это будет только вторая встреча Англии и Словении на больших турнирах. На ЧМ-2010 родоначальники футбола одержали победу 1:0 на групповой стадии.

- Словения не выиграла ни одного из шести своих матчей против Англии во всех турнирах (1 ничья, 5 поражений).

- Только против Греции и Дании (по семь) словенцы провели больше матчей без единой победы, чем против Англии.

- Англия может попасть в плей-офф без единого поражения на групповом этапе на четвертом Чемпионате Европы подряд.

- Словения сыграла больше матчей на Чемпионатах Европы без единой победы, чем какая-либо другая сборная (4 ничьи, 1 поражение).

- На каждом из четырех предыдущих Чемпионатов Европы англичане неизменно выигрывали третий матч в группе.

Ожидается, что главный тренер англичан Гарет Саутгейт произведет только одно изменение в стартовом составе, выпустив в полузащиту Конора Галлахера, а не Трента Александер-Арнольда.

Евро-2024. Группа C. 3-й тур
Сборная Англии — сборная Словении
Кельн. Стадион "Рейн Энерги". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз


Метки анонс матча, Евро-2024, сборная Англии, сборная Словении

Автор mihajlo   

Дата 25.06.2024 12:00

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Последние комментарии:




  1. vasant-balan 25.06.2024 14:26 # vasant-balan
    СК РФ сообщил, что в рамках расследования уголовного дела было установлено, что самолет с украинскими военнопленными, которых везли на обмен, был сбит в Белгородской области из американского ЗРК "Пэтриот".


    украинец - значит террорист

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  2. ded-hasan 25.06.2024 13:56 # ded-hasan
    Братва победа Англии, Франции, Сербии, ничья Австрия.

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  3. imf-tau 25.06.2024 13:48 # imf-tau
    А может неуважаемый ватный контингент объяснить как православная по вере Украина имеет отношение к организации террактов исламскими фундаменталистами?

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  4. ravshan-sekas 25.06.2024 13:36 # ravshan-sekas
    Умер фронтмен группы Crazy Town Шифти Шеллшок (настоящее имя — Сет Бинзер), его нашли мертвым в его доме в Лос-Анджелесе, музыканту было 49 лет — Kerrang!

    Главный хит группы Crazy Town под названием Butterfly — одна из самых известных композиций начала 2000-х.


    сарствию нипесни харощи группировки являлосу

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  5. gameboy 25.06.2024 13:00 # gameboy
    Опа футбольчик

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  6. benladen-ynwa 25.06.2024 12:57 # benladen-ynwa
    Назовите хотя бы одного крутого хоккеиста хохла, спойлер: их нет

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  7. amirhan-gurazhev 25.06.2024 12:54 # amirhan-gurazhev
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  8. goga85 25.06.2024 12:51 # goga85
    Когда этот физрук уже даст шанс Палмеру??? Он заслуживает его как никто другой!

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  9. amirhan-gurazhev 25.06.2024 12:48 # amirhan-gurazhev
    ЭЙ, ЛЫСАЯ ЗАЛУПА ЛЕМУРС, А НУ ВЫХОДИ ГОЛОС ПОДАЙ ПСИНА АХАХАХАХАХАХА И УБЕРИ ЧЛЕН ОТ СВОЕГО ЛИЦА ХАХАХАХА

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  10. mafia-fake 25.06.2024 12:37 # mafia-fake
    хохлонацист хрюкает - РУССКИЙ МИР ИДЁТ!!!

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  11. alexomck 25.06.2024 12:32 # alexomck
    Лига забрала у МакДи заслуженный КС - позорище какое:(

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  12. pamparampam 25.06.2024 12:23 # pamparampam
    Не все русские пидорасы, но все пидорасы русские!

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  13. alexomck 25.06.2024 12:21 # alexomck
    минимум 3 место и выход обеспечили уже за 2 матча считай, можно выпустить экспериментальный состав без Арнольда и того же Саки.

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  14. narcot 25.06.2024 12:14 # narcot
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    свобода слова в пососсии

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  15. narcot 25.06.2024 12:06 # narcot
    русня, сосатб))


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