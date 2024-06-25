Гимараэса больше нельзя выкупить за 100 млн. фунтов

Накануне истек срок действия пункта в контракте Бруно Гимараэса, позволявший выкупить полузащитника у "Ньюкасла" за фиксированную сумму в 100 миллионов фунтов.

На протяжении последних недель и месяцев Гимараэса сватали в различные топ-клубы, включая "Манчестер Сити", "Арсенал и ПСЖ.



"Ньюкасл" был бессилен помешать уходу Бруно, чей контракт содержал пункт о выкупе, однако активировать этот пункт можно было только до 23:59 понедельника, 24 июня, сообщает talkSPORT.



По состоянию на полночь никто из заинтересованных клубов так и не уведомил "Ньюкасл" о намерении выложить 100 млн. фунтов за 26-летнего бразильца, чей отъезд с "Сент-Джеймс Парк" теперь выглядит еще маловероятнее.



Гимараэс всегда говорил, что счастлив в "Ньюкасле", где у него остается еще четыре года по контракту, а "сороки" очень дорожат игроком, который забил 17 голов в своих 107 матчах за клуб после перехода из "Лиона" в январе 2022.