"Эвертон" согласовал покупку Илимана Ндиайе

Илиман Ндиайе "Эвертон" согласовал приобретение нападающего "Марселя Илимана Ндиайе за 20 миллионов евро (16.9 млн. фунтов).

По информации журналиста Фабрицио Романо, указанная сумма включает в себя бонусы в размере 1.5 млн. евро (1.3 млн. фунтов).

При этом сам Ндиайе уже договорился с "Эвертоном" об условиях контракта на пять лет, поэтому сделка находится на пороге заключения.

Илиманом интересовались и некоторые другие клубы Премьер-Лиги, однако 24-летний сенегалец рассматривал только "Эвертон".

Ндиайе присоединился к "Марселю" лишь год назад, уехав во Францию после блестящего сезона за "Шеффилд Юнайтед" в Чемпионшипе.


Метки Марсель, Ндиайе, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 25.06.2024 10:00

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