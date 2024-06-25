"Эвертон" согласовал покупку Илимана Ндиайе
"Эвертон" согласовал приобретение нападающего "Марселя Илимана Ндиайе за 20 миллионов евро (16.9 млн. фунтов).
По информации журналиста Фабрицио Романо, указанная сумма включает в себя бонусы в размере 1.5 млн. евро (1.3 млн. фунтов).
При этом сам Ндиайе уже договорился с "Эвертоном" об условиях контракта на пять лет, поэтому сделка находится на пороге заключения.
Илиманом интересовались и некоторые другие клубы Премьер-Лиги, однако 24-летний сенегалец рассматривал только "Эвертон".
Ндиайе присоединился к "Марселю" лишь год назад, уехав во Францию после блестящего сезона за "Шеффилд Юнайтед" в Чемпионшипе.
25.06.2024 10:00
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