"Эвертон" согласовал покупку Илимана Ндиайе

"Эвертон" согласовал приобретение нападающего "Марселя Илимана Ндиайе за 20 миллионов евро (16.9 млн. фунтов).

По информации журналиста Фабрицио Романо, указанная сумма включает в себя бонусы в размере 1.5 млн. евро (1.3 млн. фунтов).



При этом сам Ндиайе уже договорился с "Эвертоном" об условиях контракта на пять лет, поэтому сделка находится на пороге заключения.



Илиманом интересовались и некоторые другие клубы Премьер-Лиги, однако 24-летний сенегалец рассматривал только "Эвертон".



Ндиайе присоединился к "Марселю" лишь год назад, уехав во Францию после блестящего сезона за "Шеффилд Юнайтед" в Чемпионшипе.