Нуса может заменить Олисе в "Пэлас"

Вингер "Брюгге Антонио Нуса рассматривается "Кристал Пэлас" в качестве одного из вариантов на замену Майклу Олисе.

В данный момент Олисе находится на пороге перехода из "Пэлас" в "Баварию" за 55 миллионов фунтов. Клуб из Мюнхена уже договорился и с "орлами", и с самим Майклом.



По информации журналиста Фабрицио Романо, заменить Олисе на "Селхерст Парк" может Нуса, который забил три гола и отдал три результативные передачи в минувшем сезоне бельгийского первенства.



Стоит отметить, что это не первый раз, когда Нусу связывают с переездом в Премьер-Лигу. В предыдущие месяцы 19-летнего норвежца также сватали в "Челси", "Тоттенхэм" и "Брентфорд".