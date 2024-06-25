Сборная Англии досрочно вышла в плей-офф Евро-2024
Не успев сыграть свой заключительный матч в Группе C, сборная Англии досрочно вышла в стадию плей-офф Евро-2024.
Пока что англичане производят неважное впечатление на турнире в Германии, но именно они возглавляют свою группу с четырьмя очками.
Во вторник вечером англичане проведут матч против Словении, но, как бы он ни завершился, подопечные Гарета Саутгейта затем сыграют в 1/8 финала Евро-2024.
Поражение Албании от Испании в Группе B накануне (0:1) означает, что даже при худшем для себя сценарии Англия, со своими четырьмя очками, будет одной из лучших команд, занявших третье место в своих квартетах, отмечает Daily Star.
При этом Англия может упростить свой жребий и обеспечить себе лишний день отдыха, если все же удержит лидерство в Группе C.
25.06.2024 08:00
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