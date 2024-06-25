Де Дзерби договорился с "Марселем"

Бывший главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби возвращается к работе, договорившись с французским "Марселем".

Де Дзерби, напомним, покинул "Брайтон" в конце минувшего сезона, хотя у Роберто оставалось еще два года по контракту.



С тех пор Де Дзерби сватали в "Челси", который решил назначить его соотечественника Энцо Мареску, и в "Манчестер Юнайтед", который предпочел оставить Эрика Тен Хага.



В итоге Де Дзерби нашел пристанище в "Марселе", в официальном заявлении которого говориться о "принципиальной договоренности" с 45-летним итальянцем.



Во французском клубе Де Дзерби заменит Жан-Луи Гассе, который ушел на пенсию после завершения сезона 2023/24.



Добавим, в минувшем сезона "Марсель" финишировал на восьмом месте в Лиге 1, и это худший результат для клуба с 2016 года.