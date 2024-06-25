Эвертон" продвигается в переговорах по Ндиайе

"Эвертон" продвигается в переговорах о покупке нападающего "Марселя" Илимана Ндиайе.

Как сообщает Daily Mail, Ндиайе является давней трансферной целью для "Эвертона" — еще со времен своих выступлений за "Шеффилд Юнайтед".



"Эвертон" сосредоточился на переговорах по Ндиайе после того, как стало понятно, что "ирискам" не удастся заполучить Янкубу Минте из "Ньюкасла".



Ндиайе только прошлым летом перебрался в "Марсель" из "Шеффилд Юнайтед" за 20 миллионов фунтов. С тех пор 24-летний сенегалец забил три гола и отдал три результативные передачи в 30 матчах Лиги 1.



А в предыдущем сезоне, 2022/23, Илиман забил 14 голов и отдал 10 результативных передач в 46 матчах Чемпионшипа.