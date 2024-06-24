Шоу не сыграет против сборной Словении

Несмотря на возвращение к тренировкам, защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу все-таки пропустит заключительный матч сборной Англии в Группе C на Евро-2024.

Ранее днем стало известно, что 28-летний Шоу, наконец, приступил к тренировкам в общей группе, окончательно решив свои проблем с задней поверхностью бедра.



Однако последний раз Шоу выходил на футбольное поле еще в феврале, поэтому сыграть против сборной Словении во вторник вечером Люк просто не готов.



"Люк — единственный, кто по-настоящему недоступен. Наверное, он будет в раздевалке с командой завтра, но он не вполне готов принять участие в матче", — цитирует главного тренера англичан Гарета Саутгейта Evening Standard.