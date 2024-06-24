Шоу не сыграет против сборной Словении
Несмотря на возвращение к тренировкам, защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу все-таки пропустит заключительный матч сборной Англии в Группе C на Евро-2024.
Ранее днем стало известно, что 28-летний Шоу, наконец, приступил к тренировкам в общей группе, окончательно решив свои проблем с задней поверхностью бедра.
Однако последний раз Шоу выходил на футбольное поле еще в феврале, поэтому сыграть против сборной Словении во вторник вечером Люк просто не готов.
"Люк — единственный, кто по-настоящему недоступен. Наверное, он будет в раздевалке с командой завтра, но он не вполне готов принять участие в матче", — цитирует главного тренера англичан Гарета Саутгейта Evening Standard.
24.06.2024 23:00
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