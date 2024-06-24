МЮ надеется согласовать новый контракт с Тен Хагом до турне по США

Эрик Тен Хаг "Манчестер Юнайтед" надеется согласовать новый контракт со своим главным тренером Эриком Тен Хагом до отъезда в предсезонное турне по Соединенным Штатам.

Ранее в июне "Юнайтед" принял решение не увольнять Тен Хага, после чего стороны приступили к переговорам о продлении истекающего через 12 месяцев контракта Эрика.

Осведомленный источник, на который ссылается ESPN, называет эти переговоры "сложными", однако стороны продвигаются в направлении компромисса.

Переговоры о новом контракте сосредоточены насчет переопределения роли Тен Хага в "Юнайтед". Клуб хочет, чтобы Эрик сосредоточился на тренерской работе, остальные вопросы, включая трансферную политику, доверив директорам.

Одновременно с этим стороны обсуждают вхождение в штаб Тен Хага бывшего нападающего "Юнайтед" Рудда Ван Нистелроя.

Боссы "Юнайтед" надеются, что новый контракт Тен Хага будет согласован до американского турне, в рамках которого "красные дьяволы" сыграют свой первый матч против "Арсенала" в Лос-Анджелесе 27 июля.


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 24.06.2024 21:00

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  1. soloviev 24.06.2024 21:34 # soloviev
    Помойка хочет через полгода отдать 20 мультов неустойки =)

    (ответить)

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