Гирасси решил уйти из "Штутгарта"

"Арсенал" остался единственным представителем Премьер-Лиги, который все еще претендует на нападающего "Штутгарта" Серу Гирасси.

Отказавшись от смены клуба в зимнее трансферное окно, сейчас Гирасси окончательно решил покинуть "Штутгарт" этим летом.



По информации Sky Sport Germany, 28-летний гвинеец уже уведомил "Штутгарт" о своем решении и сейчас выбирает себе новое пристанище.



У Гирасси есть три основных варианта: "Арсенал", дортмундская "Боруссия" и "Милан". "Челси" из числа претендентов на Серу выбыл.



Добавим, контракт Гирасси со "Штутгартом" предусматривает фиксированные отступные в 15 миллионов фунтов.