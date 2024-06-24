"Эвертон" повторно арендовал Харрисона

"Эвертон" повторно арендовал вингера Джека Харрисона у "Лидса".

В августе прошлого года "Эвертон" взял Харрисона в аренду у вылетевшего в Чемпионшип "Лидса", и с тех пор Джек сыграл 35 матчей за "ирисок" во всех соревнованиях, забив четыре гола.



По итогам минувшего сезона "Лидс" не смог вернуться в Премьер-Лигу, поэтому 27-летний англичанин, чей контракт с "белыми рассчитан до 2028 года, решил задержаться у "ирисок".



Новое арендное соглашение по Харрисону рассчитано на весь сезон 2024/25 и делает Джека вторым приобретением команды Шона Дайча этим летом после полузащитника Тима Айрогбунама, купленного у "Астон Виллы" за 9 миллионов фунтов.



Добавим, для Харрисона это будет уже шестой сезон в аренде. Ранее Джеку также пришлось совершить несколько командировок, будучи игроком "Манчестер Сити", за который он так и не провел ни одного официального матча.