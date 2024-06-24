"Ньюкасл" не будет покупать Калверт-Левина

"Ньюкасл" решил отказаться от приобретения нападающего "Эвертона" Доминика Калверт-Левина.

На минувшей неделе стало известно, что "Ньюкасл" значительно продвинулся в переговорах о покупке Калверт-Левина, который забил 68 голов в 247 матчах за "Эвертон" после своего дебюта в 2016 году.



Но в итоге "сороки" решили, что запрашиваемые 40 миллионов за игрока с одним оставшимся годом по контракту — это чересчур дорого, сообщает Sky Sports.



Будущее Калверт-Левина в "Эвертоне" все равно останется под вопросом, учитывая контрактную ситуацию. По слухам, за Домиником по-прежнему следят другие клубы, включая "Вест Хэм".



Решение "Ньюкасла" завершить интерес к 27-летнему англичанину также означает, что "Эвертон" не получит вингера "сорок" Янкубу Минте, который минувший сезон провел у Арне Слота в "Фейеноорде".