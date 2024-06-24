Саутгейт выпустит Галлахера, а не Трента против Словении

Конор Галлахер и Трент Александер-Арнольд Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт принял решение убрать вице-капитана "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда из стартового состава на матч против Словении на Евро-2024.

На два первых матча на Евро-2024, против Сербии и Дании, Саутгейт называл одинаковый стартовый состав, используя Александер-Арнольда в качестве полузащитника, хотя в своем клубе Трент обычно играет справа в обороне.

Однако после ничьей 1:1 против Дании Саутгейт честно признался, что это было "экспериментом", и теперь этот эксперимент было решено завершить.

По информации The Athletic, на матч против Словении во вторник вечером Саутгейт собирается выпустить вместо Александер-Арнольда представляющего "Челси" Конора Галлахера.

Именно Галлахер менял Александер-Арнольда по ходу двух первых матчей на Евро-2024, и теперь Саутгейт собирается посмотреть на Конора с первых минут.


Метки Александер-Арнольд, Галлахер, Евро-2024, Ливерпуль, Саутгейт, сборная Англии, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.06.2024 17:00

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Последние комментарии:




  1. narcot 24.06.2024 18:14 # narcot
    го вместро трента джуда, а на место джуда клю палмера))

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  2. goya 24.06.2024 18:00 # goya
    Саутгейт отбитый- ставить в опорку защитника, когда в команде есть один из лучших опорников в мире

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  3. gary47 24.06.2024 17:57 # gary47
    "Темп, темп и еще раз темп, мать вашу! А кто не будет двигаться - тот следующий матч будет наблюдать со скамейки запасных!" - вот такое нехитрое напутствие я бы озвучил игрокам в раздевалке.

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  4. danny949494 24.06.2024 17:13 # danny949494
    Теперь точно убедительная победа англов.

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