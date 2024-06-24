Саутгейт выпустит Галлахера, а не Трента против Словении

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт принял решение убрать вице-капитана "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда из стартового состава на матч против Словении на Евро-2024.

На два первых матча на Евро-2024, против Сербии и Дании, Саутгейт называл одинаковый стартовый состав, используя Александер-Арнольда в качестве полузащитника, хотя в своем клубе Трент обычно играет справа в обороне.



Однако после ничьей 1:1 против Дании Саутгейт честно признался, что это было "экспериментом", и теперь этот эксперимент было решено завершить.



По информации The Athletic, на матч против Словении во вторник вечером Саутгейт собирается выпустить вместо Александер-Арнольда представляющего "Челси" Конора Галлахера.



Именно Галлахер менял Александер-Арнольда по ходу двух первых матчей на Евро-2024, и теперь Саутгейт собирается посмотреть на Конора с первых минут.