Шоу приступил к тренировкам со сборной Англии

Накануне заключительного матча сборной Англии в Группе C на Евро-2024 защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу, наконец, приступил к тренировкам в общей группе.

Из-за проблем с задней поверхностью бедра 28-летний Шоу не имеет игровой практики с февраля. При этом Люк оказался единственным чистым левым защитником в заявке англичан на Евро-2024.



Шоу не принимал участия в двух первых матчах англичан на турнире, против Сербии и Дании, однако в понедельник, Люк, наконец, смог провести полноценную тренировку.



Как уточняет Sky Sports, в понедельник тренировались все 26 игроков из заявки англичан, включая Кирана Триппьера, который как раз и подменял Шоу на позиции левого защитника и которого, по слухам, беспокоит икроножная мышца.



Добавим, в преддверии матча против Словении во вторник вечером англичане возглавляют Групу C с четырьмя очками.