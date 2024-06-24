Шоу приступил к тренировкам со сборной Англии
Накануне заключительного матча сборной Англии в Группе C на Евро-2024 защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу, наконец, приступил к тренировкам в общей группе.
Из-за проблем с задней поверхностью бедра 28-летний Шоу не имеет игровой практики с февраля. При этом Люк оказался единственным чистым левым защитником в заявке англичан на Евро-2024.
Шоу не принимал участия в двух первых матчах англичан на турнире, против Сербии и Дании, однако в понедельник, Люк, наконец, смог провести полноценную тренировку.
Как уточняет Sky Sports, в понедельник тренировались все 26 игроков из заявки англичан, включая Кирана Триппьера, который как раз и подменял Шоу на позиции левого защитника и которого, по слухам, беспокоит икроножная мышца.
Добавим, в преддверии матча против Словении во вторник вечером англичане возглавляют Групу C с четырьмя очками.
24.06.2024 16:00
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