"Пэлас" определился с заменой для Олисе
"Кристал Пэлас" уже определился с заменой для вингера Майкла Олисе, направляющегося в "Баварию".
На минувшей неделе стало известно, что "Бавария" согласовала приобретение Олисе за 55 миллионов фунтов. По слухам, перед этим "Челси" вышел из борьбы за Майкла.
Олисе пропустил значительную часть сезон 2023/24, но все равно забил 10 голов и отдал шесть результативных передач в 19 матчах, так что это будет ощутимая потеря для команды Оливера Гласнера.
К счастью, на "Селхерст Парк" уже знают, кем заменить Олисе. По словам бывшей звезды "орлов" Даррена Амброуза, этот неизвестный игрок по своему потенциалу даже превосходит 22-летнего француза.
"Я связался с одним из своих источников в "Кристал Пэлас". Они сказали, что у клуба есть на уме замена, и этот игрок потенциально может стать лучше Олисе в долгосрочной перспективе".
"Я был бы счастлив, если бы он (Олисе) остался еще на год и лучше бы научился своей профессии, но когда тебя зовут эти гигантские клубы... А он достаточно хорош. Он достаточно хорош, чтобы играть за команду уровня Лиги Чемпионов".
"И если у них уже подготовлена замена Олисе, то нужно довериться (спортивному директору) Дуги Фридмену. У него есть чутье на игроков: Адам Уортон за 18 миллионов фунтов, Эзе за 20 миллионов фунтов, Олисе всего за 8 миллионов фунтов", — сообщил Амброуз talkSPORT.
24.06.2024 15:00
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