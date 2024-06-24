Эшли Коул призвал убрать Сака из стартового состава сборной Англии

Бывший защитник "Челси" и "Арсенала" Эшли Коул призвал главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта убрать вингера "канониров" Букайо Сака из стартового состава на матч против Словении.

На два первых матча на Евро-2024, против Сербии и Дании, Саутгейт выпускал одинаковый стартовый состав, причем против сербов Сака даже отметился результативной передачей.



Однако Коулу кажется, что Сака слегка выдохся, и будет лучше использовать на позиции правого вингера Фила Фодена из "Манчестер Сити".



"Я бы хотел увидеть игру Энтони Гордона на левом краю, и я бы хотел увидеть игру Фодена справа, потому что мне кажется, что ему несправедливо достается".



"Вы по-прежнему можете рассматривать это лишь как отдых для Сака. Я бы хотел, чтобы Фоден показал миру, насколько он хорош, потому что мы это и так знаем".



"Мне кажется, его (Фодена) несправедливо критикуют, хотя он играет не на своей позиции. Люди могут сказать: "Ну, он игрок мирового уровня, и он должен уметь адаптироваться". Справедливое замечание, которое я понимаю".



"Но видя то, где он играет за "Манчестер Сити", я бы хотел увидеть его именно там", — сообщил Коул beIN Sports.