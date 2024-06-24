Эшли Коул призвал убрать Сака из стартового состава сборной Англии

Букайо Сака Бывший защитник "Челси" и "Арсенала" Эшли Коул призвал главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта убрать вингера "канониров" Букайо Сака из стартового состава на матч против Словении.

На два первых матча на Евро-2024, против Сербии и Дании, Саутгейт выпускал одинаковый стартовый состав, причем против сербов Сака даже отметился результативной передачей.

Однако Коулу кажется, что Сака слегка выдохся, и будет лучше использовать на позиции правого вингера Фила Фодена из "Манчестер Сити".

"Я бы хотел увидеть игру Энтони Гордона на левом краю, и я бы хотел увидеть игру Фодена справа, потому что мне кажется, что ему несправедливо достается".

"Вы по-прежнему можете рассматривать это лишь как отдых для Сака. Я бы хотел, чтобы Фоден показал миру, насколько он хорош, потому что мы это и так знаем".

"Мне кажется, его (Фодена) несправедливо критикуют, хотя он играет не на своей позиции. Люди могут сказать: "Ну, он игрок мирового уровня, и он должен уметь адаптироваться". Справедливое замечание, которое я понимаю".

"Но видя то, где он играет за "Манчестер Сити", я бы хотел увидеть его именно там", — сообщил Коул beIN Sports.


Метки Арсенал, Евро-2024, Коул, Сака, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 24.06.2024 14:00

Количество просмотров Просмотров: 932

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Последние комментарии:




  1. vagifspurs 24.06.2024 14:21 # vagifspurs
    Если уберут значит расисты, поэтому и играет этой бестолковый шимпанзе

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  2. amirhan-gurazhev 24.06.2024 14:07 # amirhan-gurazhev
    я говорил об этом ещё во время первого матча
    абсолютно не вписывается в команду эта тупая обезьяна

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  3. cole-palmer 24.06.2024 14:01 # cole-palmer
    Гнать ГГ из состава!

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