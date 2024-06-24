Новая выездная форма "Тоттенхэма" на сезон 2024/25 (ФОТО)

"Тоттенхэм" представил свою новую выездную форму на сезон 2024/25 от Nike.

Вертикальные полоски светло-синего цвета является отсылкой к той форме, в которой "Тоттенхэм" выступал в 80-е годы прошлого века.



Отличительной деталью новой выездной формы является размещение эмблемы клуба по центру футболки, над логотипом титульного спонсора.



Воротник и кромки рукавов содержат желтые и белые полосы, которые также были использованы на всех комплектах формы "шпор" в сезоне 2023/24.



Как и в случае с домашней формой, за оригинальную футболку установлена цена в 125 фунтов, за реплику — 85 фунтов.



















