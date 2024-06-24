Тоуни не отвлекается на спекуляции насчет своего будущего

Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни заявил, что сосредоточен на выступлении сборной Англии на Евро-2024 и не отвлекается на спекуляции насчет своего будущего.

Медиа продолжают сватать 28-летнего Тоуни в различные клубы Премьер-Лиги, потому что у Айвена остается только один год по контракту.



Недавно главный тренер "Брентфорда" Томас Франк сказал, что его клуб готов к расставанию с Тоуни и уже обзавелся заменой, но для самого Тоуни сейчас нет ничего важнее Чемпионата Европы.



"Я не слышал, чтобы он (Франк) это говорил! Я не могу предсказать будущее, а если бы я мог, то не сидел бы перед вами, парни. Что будет, то будет, мой же основной фокус на том, чтобы играть хорошо и успешно выступить со своей сборной".



"Я уже проходил через это (трансферные спекуляции) прежде. На протяжении моей карьеры было много разговоров насчет моего перехода куда-либо, и я просто не позволяю внешнему шуму добираться до меня".



"Сейчас я здесь со сборной Англии, и мой основной фокус на том, чтобы успешно выступить со сборной Англии, а что будет, то будет. Я не могу контролировать это".



"Когда мне было 18 лет, я должен был перейти в "Вулверхэмптон". Я был в предвкушении, полностью погрузившись в процесс, а кого переход сорвался, мне было больно".



"Поэтому с тех пор я думаю: "Зачем мне пытаться контролировать такие вещи, когда это давление мне не нужно?" Я просто доверяю это ответственным людям, мой же фокус — на поле", — цитирует Тоуни The Independent.