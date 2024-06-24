Плеймейкер "Манчестер Сити" Джек Грилиш досрочно вернется из отпуска, чтобы наверстать упущенное после неудачного сезона.

Сыграв ключевую роль в завоевании "Сити" требла в сезоне 2022/23, 28-летний Грилиш весьма неудачно отыграл минувшую кампанию и даже не попал в заявку сборной Англии на Евро-2024.



Бывший капитан "Астон Виллы" уже не теряет время даром, на днях поделившись в инстаграме видео, на котором он индивидуально занимается на тренировочной базе "Ювентуса".



Грилиш также уведомил "Сити", что вернется к предсезонной подготовке в июле на несколько дней раньше установленного срока, сообщает Daily Star.



Несмотря на слухи о том, что "Сити" может продать Грилиша, сам Джек решительно настроен вернуть свое место в основе клуба и сборной.