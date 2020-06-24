"Юнайтед" близок к покупке Зиркзее

"Манчестер Юнайтед" находится на пороге приобретения нападающего "Болоньи" Джошуа Зиркзее за 34 миллиона фунтов.

Ранее ожидалось, что Зиркзее останется в Италии, продолжив карьеру в "Милане", однако i Sport может подтвердить, что агенту игрока Киа Джурабчану и "россонери" не удалось договориться.



По слухам, Джурабчан затребовал от "Милана" комиссионные в 12 млн. фунтов. При этом с "Юнайтед" авторитетный агент готов взять гораздо меньше.



"Юнайтед" уже подтвердил свою готовность выплатить отступные за Зиркзее, и сейчас "красные дьяволы" договариваются с Джурабчаном об условиях личного контракта для 23-летнего голландца.



Зиркзее может стать первым приобретением "Юнайтед" не только этим летом, но и при новом совладельце клуба сэре Джима Рэтклиффе.



"Юнайтед" сделал приглашение нападающего одни из своих приоритетов на это лето, а если приобретение Зиркзее вдруг сорвется, у "дьяволов" есть ряд запасных вариантов, включая Джонатана Дэвида из "Лилля".



"Милан" в свою очередь теперь может переключиться на нападающего "Ромы" Тэмми Абрахэма.