МЮ готов подождать Эшуорта еще девять месяцев
"Манчестер Юнайтед" готов подождать еще девять месяцев, прежде чем Дэн Эшуорт сможет вступить в должность спортивного директора.
Эшуорт должен был стать одним из первых назначений в руководстве "Юнайтед" после того, как сэр Джим Рэтклифф приобрел 27.7% акций клуба с "Олд Траффорд".
Уведомив "Ньюкасл" о своем желании перейти на работу в "Юнайтед" в феврале, Эшуорт был отправлен в оплачиваемый отпуск и с тех пор дожидается, когда два клуба согласуют компенсацию за него.
Изначально "Ньюкасл" потребовал за Эшуорта 20 миллионов фунтов — невиданную прежде сумму за футбольного руководителя. "Юнайтед" столько заплатить оказался не готов, из-за чего Дэн даже обратился в трудовой арбитраж.
Дата окончания этого процесса неясна, однако осведомленные с процессом источники ожидают, что "Юнайтед" не сможет назначить Эшуорта до марта следующего года, сообщает Thr Sun.
Для "Юнайтед" это означает, что клубу придется провести два трансферных окна — это лето и январь 2025 — без ответственного руководителя, а значит перестройка "красных дьяволов" может быть замедлена.
24.06.2024 09:00
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