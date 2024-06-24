"Ньюкасл" готов продать Каллума Уилсона

"Ньюкасл" открыт к продаже нападающего Каллума Уилсона этим летом.

В данный момент "Ньюкасл" находится на пороге приобретения нападающего "Эвертона" Доминика Калверт-Левина, что делает Уилсона лишним в планах главного тренера "сорок" Эдди Хау на сезон 2024/25.



Также "Ньюкасл" должен учитывать, что он контракта Уилсона остается один год, и другой возможности выгодно продать 32-летнего англичанина у "сорок" уже не будет.



Как сообщает talkSPORT, к Уилсону существует интерес со стороны "Вест Хэма", а также из Саудовской Аравии.



Уилсон забил 48 голов в 108 матчах за "Ньюкасл" после своего перехода из "Борнмута" за 20 миллионов фунтов в 2020 году.