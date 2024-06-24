"Челси" близок к покупке Гиу из "Барселоны"

Марк Гиу "Челси" продвигается в переговорах о покупке нападающего "Барселоны" Марка Гиу.

До недавних пор главным претендентом на Гиу считалась "Бавария", однако после позитивных переговоров с лагерем 18-летнего испанца в минувший уикенд "Челси" вырвался вперед.

У Гиу также есть на руках предложение "Барселоны" о новом контракте, но Марк до сих пор не дал ответа своему клубу и все ближе к договоренности с "Челси".

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "Челси" собирается выплатить отступные за Гиу в размере 6 миллионов евро (5.1 млн. фунтов).

Гиу является продуктом академии "Барселоны". С момента своего дебюта в октябре 2023 Марк сыграл три матча в Ла Лиге и два в Лиге Чемпионов, забив два гола.


Метки Барселона, Гиу, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.06.2024 07:00

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