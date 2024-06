Светская хроника за понедельник

Йозуа Киммих рассматривает три клуба в Премьер-Лиге. "Арсенал" хочет Конора Галлахера. Хакер грозится "похоронить" "Манчестер Сити". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

"Манчестер Юнайтед" сделает улучшенное предложение о покупке защитника "Эвертона" Джаррада Брантуэйта. (Daily Mail)



"Интер Майами" из МЛС надеется подписать защитника Рафаэля Варана, покидающего "Юнайтед" свободным агентом. (Daily Mirror)



"Юнайтед" и "Ливерпуль" сделали предложения о покупке защитника "Лилля" Лени Йоро, но тот хочет перейти в "Реал". (Marca)



"Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Арсенал" находятся среди клубов, рассматриваемых полузащитником "Баварии" Йозуа Киммихом. (Sky Sport Germany)



"Арсенал" заинтересован в полузащитнике "Челси" Коноре Галлахере. (AS)



"Арсеналу" придется нарушить свою структуру зарплат ради приглашения вингера "Атлетика" Нико Уильямса. (Daily Express)



Нападающий "Челси" Армандо Бройя находится в шорт-листе "Штутгарта" на случай ухода Серу Гирасси. (Sky Sport Germany)



"Ливерпуль" хочет 35 миллионов фунтов за своего запасного голкипера Кувина Келлехера. (Daily Mail)



"Милан" вступил в борьбу с "Ньюкаслом" за нападающего "Эвертона" Доминика Калверт-Левина. (Daily Mail)



"Ньюкасл" сделал запрос насчет вингера "Вулверхэмптона" Педру Нету. (HITC)



"Лион" решил составить конкуренцию "Эвертону" в борьбе за вингера "Ньюкасла" Янкубу Минте. (Fabrizio Romano)



Дортмундская "Боруссия" находится на пороге устной договоренности с полузащитником "Брайтона" Паскалем Гроссом. (Sky Sport Germany)



Вингер "Галатасарая" Барыш Йылмаз находится на радаре у "Брайтона". (The Telegraph)



"Тоттенхэм" не собирается продавать защитника Кристиана Ромело в "Брайтон" или какой-либо другой клуб. (Football Insider)



Переход защитника Джо Родона в "Лидс" сорвался. 26-летний валлиец, вероятно, найдет пристанище в "Лестере", "Ипсвиче" или "Саутгемптоне". (Football Insider)



"Тоттенхэм" готов сделать предложение по полузащитнику "Саутгемптона" Карлосу Алькарасу. (The Sun)



Вингер "Фулхэма" Бобби Декордова-Рид стал целью для "Саутгемптона". (The Sun)



Другое



Сборная Уэльса уволила своего главного тренера Роба Пэйджа после невыхода на Евро-2024. (Daily Mail)



Хакер Руи Пинту, который стоит за ресурсом Football Leaks, пообещал предоставить убедительные доказательства насчет того, что "Сити" умышленно нарушал правила финансового фейр-плей. (The Sun)



Легенда "Ливерпуля" Алан Хансен был выписан из госпиталя. (Evening Standard)



Суверенный фонд Саудовской Аравии, владеющий "Ньюкаслом", хочет купить еще один клуб в Европе. (Football Insider)