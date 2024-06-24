Адриан направляется в "Реал Бетис"

Третий голкипер "Ливерпуля" Адриан близок к переходу в "Реал Бетис".

Адриан сыграл 26 матчей за "Ливерпуль" после своего перехода свободным агентом из "Вест Хэма" в 2019 году, но в последнее время находился за спиной не только первого номера "красных" Алиссона, но и Кувина Келлехера.



В начале июня стало известно, что "Ливерпуль" предложил Адриану продлить свой истекающий в конце июня контракт, однако 37-летний испанец, судя по всему, отвергнет возможность остаться на "Энфилде".



Как сообщает Daily Mail, Адриан собирается вернуться на родину и уже практически договорился с "Реал Бетис".



Отметим, что упомянутый Келлехер тоже может покинуть "Ливерпуль" этим летом, потому что хочет играть регулярно. В таком случае "красным" придется выйти на трансферный рынок для укрепления последнего рубежа.