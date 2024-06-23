"РБ Лейпциг" заинтересован в Тайлере Мортоне
"РБ Лейпциг" заинтересован в приобретении полузащитника "Ливерпуля" Тайлера Мортона.
Мортон является продуктом академии "Ливерпуля", сыграв девять матчей за первую команду "красных" в сезоне 2021/22.
Два последних сезона 21-летний англичанин провел в Чемпионшипе, суммарно сыграв 87 матчей на правах аренды за "Блэкберн" и "Халл".
По информации The Times, "практически каждый клуб Чемпионшипа" хочет заполучить Мортона, который также интересен "Фейенорду", "Айнтрахту" и некоторым представителям Премьер-Лиги.
Однако главным претендентом на Мортона называется "РБ Лейпциг", которому придется раскошелиться на 20 миллионов фунтов, чтобы убедить "Ливерпуль" отпустить Тайлера.
23.06.2024 23:00
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