Нападающий "Баварии" Харри Кейн упрекнул бывших игроков сборной Англии, критикующих игру команды Гарета Саутгейта на Евро-2024.

Кейн и партнеры были нещадно критикуемы за свою невыразительную игру против Сербии и Дании. Особенно сборной досталось от своих бывших игроков вроде Гари Невилла, Алана Ширера и Гари Линекера.



Например, Линекер в своем подкасте назвал игру английской сборной "дерьмом" и заявил, что Кейн должен действовать "гораздо лучше". После таких высказываний Харри напомнил, что все эти бывшие игроки сами ничего не добились на международном уровне.



"Я бы никогда не хотел проявить неуважение к кому-либо из игроков, особенно носивших эту футболку и знающих, каково это выступать за сборную Англии. Бывшие игроки и бывшие игроки, которые теперь являются экспертами, должны осознать, что сейчас очень сложно не слушать их, особенно игрокам, которые не привыкли к этому и для которых такая обстановку в новинку".



"Я всегда чувствовал, что на них лежит ответственность. Я знаю, что им нужно быть честными и высказывать свое мнение, но также на них лежит ответственность как на бывших игроках сборной Англии, потому что многие игроки следят за ними. Люди слушают их, и людям не все равно, что они говорят".



"Суть в том, что мы как сборная очень, очень давно ничего не выигрывали, и многие из этих игроков тоже были частью этого. Они знают, насколько это тяжело, поэтому не нужно никого выгораживать".



"Реальность такова, что они знают, насколько тяжело играть на этих больших турнирах и за сборную Англии", — цитирует Кейна Sky Sports.