"Бавария" хочет купить Бернарду Силву

"Бавария" заинтересована в приобретении полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силвы.

Только на этой неделе стало известно, что "Бавария" согласовала покупку вингера "Кристал Пэлас" Майкла Олисе стоимостью 55 миллионов фунтов.



Теперь главный тренер "Баварии" Венсан Компани хочет еще одного игрока из Премьер-Лиги, причем — из своего бывшего клуба "Сити", сообщает Daily Star.



Речь идет о Силве, с которым Компани выступал бок о бок за "горожан". Контракт Бернарду предусматривает отступные в 50 млн. фунтов.



Силва счастлив в "Сити", где у него остается еще два года по контракту, однако возможность откликнуться на новое испытание в Германии может показаться 29-летнему португальцу заманчивой.