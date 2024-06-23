"Челси" находит Нико Уильямса чересчур дорогим

Нико Уильямс "Челси" заинтересован в Нико Уильямсе, но считает приобретение вингера "Атлетика" Нико Уильямса чересчур дорогим для своеого клуба.

Контракт Уильямса с клубом из Бильбао предусматривает отступные в 58 миллионов евро (49 млн. фунтов), причем большую часть этой суммы необходимо заплатить сразу.

Высокая стоимость Уильямса, а также его требования о зарплате означают, что "Челси" едва ли будет пытаться купить 21-летнего игрока сборной Испании, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Добавим, Уильямса также сватают в "Арсенал" и "Ливерпуль". Будущее Нико, который забил восемь голов и отдал 19 результативных передач в минувшем сезоне, прояснится после возвращения с Евро-2024.


Метки Атлетик, Уильямс, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.06.2024 20:00

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 23.06.2024 21:01 # takernotagiver
    На вид мамбл рэппер какой-то)

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  2. liverpool888 23.06.2024 20:57 # liverpool888
    Продать Диаса Барселоне за 60-70 млн и купить Кудуса или Уильямса. Идеальный размен.

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  3. chelsiukpro 23.06.2024 20:48 # chelsiukpro
    Пиздатый игрок в сборной Испаний! Неплохо бы его забрать на левую бровку.

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  4. alexomck 23.06.2024 20:10 # alexomck
    Правильно, лучше пачку 15 летних бразилов с плантаций забрать, лет через 10 выиграют всё - долгосрочный проект Боли говорил.

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