"Челси" находит Нико Уильямса чересчур дорогим
"Челси" заинтересован в Нико Уильямсе, но считает приобретение вингера "Атлетика" Нико Уильямса чересчур дорогим для своеого клуба.
Контракт Уильямса с клубом из Бильбао предусматривает отступные в 58 миллионов евро (49 млн. фунтов), причем большую часть этой суммы необходимо заплатить сразу.
Высокая стоимость Уильямса, а также его требования о зарплате означают, что "Челси" едва ли будет пытаться купить 21-летнего игрока сборной Испании, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Добавим, Уильямса также сватают в "Арсенал" и "Ливерпуль". Будущее Нико, который забил восемь голов и отдал 19 результативных передач в минувшем сезоне, прояснится после возвращения с Евро-2024.
23.06.2024 20:00
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На вид мамбл рэппер какой-то)
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Продать Диаса Барселоне за 60-70 млн и купить Кудуса или Уильямса. Идеальный размен.
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Пиздатый игрок в сборной Испаний! Неплохо бы его забрать на левую бровку.
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Правильно, лучше пачку 15 летних бразилов с плантаций забрать, лет через 10 выиграют всё - долгосрочный проект Боли говорил.
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