"Челси" находит Нико Уильямса чересчур дорогим

"Челси" заинтересован в Нико Уильямсе, но считает приобретение вингера "Атлетика" Нико Уильямса чересчур дорогим для своеого клуба.

Контракт Уильямса с клубом из Бильбао предусматривает отступные в 58 миллионов евро (49 млн. фунтов), причем большую часть этой суммы необходимо заплатить сразу.



Высокая стоимость Уильямса, а также его требования о зарплате означают, что "Челси" едва ли будет пытаться купить 21-летнего игрока сборной Испании, сообщает журналист Фабрицио Романо.



Добавим, Уильямса также сватают в "Арсенал" и "Ливерпуль". Будущее Нико, который забил восемь голов и отдал 19 результативных передач в минувшем сезоне, прояснится после возвращения с Евро-2024.