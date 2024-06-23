Кейн отверг сомнения насчет своей готовности

Капитан сборной Англии Харри Кейн отверг сомнения насчет своей физической готовности.

Как и вся сборная Англии, 30-летний Кейн оставил немало вопросов своей игрой против Сербии и Дании, хотя во втором матче на Евро-2024 Харри отметился голом.



Несмотря на то, что Кейн пропустил концовку минувшего сезона из-за травмы спины, нападающий "Баварии" уверяет, что находится в отличной форме и жаждет исправить впечатление о себе и своих партнерах по сборной.



"Физически я чувствую себя свежим и здоровым. Знаю, когда у меня порой бывают плохие матчи, кто-нибудь всегда ищет причину этого".



"Это турнир с напряженной атмосферной, и разговоров стало только больше, но я чувствую, что нахожусь в форме и готов, и я буду играть столько, сколько хочет от меня тренер".



"Моя подготовка к турниру была довольно хорошей. В первом матче я чувствовал себя так же хорошо, как и весь сезон. В последнем матче я был заменен, но так решил тренер, который хотел освежить игру".



"Вступая в плей-офф, я хочу чувствовать себя на 100 процентов в порядке, и мне кажется, так и будет".



"В некоторых матчах я буду оставаться высоко, в других буду отходить назад. Мы как команда пытаемся сделать свою игру более подвижной, сейчас у нас не вполне ладится игра. Но это придет, потому что все мы выступаем на высоком уровне".



"Важнее всего для нас улучшить игру с мячом, лучше его держать, играть выше и проникать между линий. Нам нужно выйти и доказать, что мы можем играть лучше. Надеюсь, мы сделаем это во вторник", — цитирует Кейна Sky Sports.