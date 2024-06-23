"Юнайтед" зовет Ван Нистелроя обратно

Бывшему нападающему "Манчестер Юнайтед" Рууду Ван Нистелрою было предложено войти в штаб главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага.

Ранее на этой неделе стало известно, что переговоры с Ван Нистелроем ведет вылетевший из Премьер-Лиги "Бернли", который находится в поисках нового рулевого после ухода Венсана Компани в "Баварию".



По информации журналиста Фабрицио Романо, на 47-летнего Ван Нистелроя также претендует его бывший клуб "Юнайтед", где Рууд мог бы заменить тренера нападающих Бенни Маккарти.



Ван Нистелрой повесил бутсы на гвоздь в 2012 году. С тех пор Рууд поработал ассистентом в сборной Голландии, а также занимал должность главного тренера ПСВ в сезоне 2022/23.



Ожидается, что Ван Нистелрой, которого ранее также связывали с работой в "Лестере", примет решение насчет своего будущего на предстоящей неделе.