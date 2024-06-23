"Астон Вилла" приобрела Льюиса Доббина

"Астон Вилла" объявила о приобретении нападающего "Эвертона" Льюиса Доббина.

Только накануне "Эвертон" подтвердил переход полузащитника Тима Айрогбунама из "Виллы" за 9 миллионов фунтов, а сегодня в противоположном направлении проследовал Доббин.



21-летний англичанин является продуктом академии "Эвертона", сыграв 20 матчей за первую команду "ирисок" после своего дебюта в сентябре 2021.



Сезон 2022/23 Доббин провел за "Дерби" в Лиге Один, забив пять голов в 54 матчах.



Если верить журналисту Бену Джейкобсу, Доббин обошелся "Вилле" в 10 млн. фунтов.