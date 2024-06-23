"Астон Вилла" приобрела Льюиса Доббина

Льюис Доббин "Астон Вилла" объявила о приобретении нападающего "Эвертона" Льюиса Доббина.

Только накануне "Эвертон" подтвердил переход полузащитника Тима Айрогбунама из "Виллы" за 9 миллионов фунтов, а сегодня в противоположном направлении проследовал Доббин.

21-летний англичанин является продуктом академии "Эвертона", сыграв 20 матчей за первую команду "ирисок" после своего дебюта в сентябре 2021.

Сезон 2022/23 Доббин провел за "Дерби" в Лиге Один, забив пять голов в 54 матчах.

Если верить журналисту Бену Джейкобсу, Доббин обошелся "Вилле" в 10 млн. фунтов.


Метки Астон Вилла, Доббин, трансферы, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 23.06.2024 17:00

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Последние комментарии:




  1. farot 23.06.2024 17:17 # farot
    норм ириски с вилланами ффп ебут.
    Интересно, лавочку прикроют быстрее, чем 8 летние контракты Боули или закроют глаза?

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  2. gameboy 23.06.2024 17:07 # gameboy
    Теперь Добби не свободен

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