"Астон Вилла" приобрела Льюиса Доббина
"Астон Вилла" объявила о приобретении нападающего "Эвертона" Льюиса Доббина.
Только накануне "Эвертон" подтвердил переход полузащитника Тима Айрогбунама из "Виллы" за 9 миллионов фунтов, а сегодня в противоположном направлении проследовал Доббин.
21-летний англичанин является продуктом академии "Эвертона", сыграв 20 матчей за первую команду "ирисок" после своего дебюта в сентябре 2021.
Сезон 2022/23 Доббин провел за "Дерби" в Лиге Один, забив пять голов в 54 матчах.
Если верить журналисту Бену Джейкобсу, Доббин обошелся "Вилле" в 10 млн. фунтов.
23.06.2024 17:00
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Последние комментарии:
норм ириски с вилланами ффп ебут.
Интересно, лавочку прикроют быстрее, чем 8 летние контракты Боули или закроют глаза?
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Теперь Добби не свободен
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