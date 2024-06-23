"Галатасарай" продвигается в переговорах по Ван-Биссаке
"Галатасарай" продвигается в переговорах о покупке правого защитника "Манчестер Юнайтед" Аарона Ван-Биссаки.
Ван-Биссака выступает за "Юнайтед" после своего перехода из "Кристал Пэлас" за 50 миллионов фунтов летом 2019, в полной мере так и не оправдав надежд, которые с ним связывались.
Сейчас у Ван-Биссаки остается только 12 месяцев по контракту, и клубу с "Олд Траффорд" нужно определиться с будущим 26-летнего англичанина конголезского происхождения.
Если верить BeIN Sports, боссы "Галатасарая" добились значительного прогресса в переговорах с "Юнайтед" насчет переезда Ван-Биссаки в Стамбул.
"Галатасарай" готов предложить Ван-Биссаке контракт на четыре года и сейчас ждет решения Аарона, на всякий случая держа в уме запасные варианты в лице Лоренца Ассиньона из "Бернли" и Норди Мукиеле из ПСЖ.
23.06.2024 16:00
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