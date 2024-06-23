"Арсенал" и "Челси" ждут решения Гирасси

Нападающий "Штутгарта" Серу Гирасси, к которому существует интерес из Премьер-Лиги, примет решение насчет своего будущего в ближайшие дни.

Гирасси связывали с переездом в Премьер-Лигу еще в зимнее трансферное окно, но Серу решил доиграть сезон в "Штутгарте".



Контракт Гирасси по-прежнему предусматривает отступные в 15 миллионов фунтов, что оставляет "Штутгарту" не так много шансов сохранить своего бомбардира.



Как сообщает Sky Sport Germany, дортмундская "Боруссия" "очень оптимистична" насчет приобретения Гирасси. Также за Серу сражаются "Арсенал", "Челси" и "Милан", а вот "Бавария" вышла из числа претендентов на 28-летнего гвинейца.



Гирасси хочет прояснить свое будущее как можно скорее. Ожидается, что Серу примет решение в ближайшие дни.



Добавим, Гирасси забил 28 голов и отдал две результативные передачи в 28 матчах минувшего сезона Бундеслиги.