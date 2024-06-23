Боуэн заявил, что настроение в сборной Англии остается на высоком уровне

Джаррод Боуэн Вингер "Вест Хэма" Джаррод Боуэн заявил, что настроение в сборной Англии остается на высоком уровне, несмотря на критику со стороны медиа и фанатов.

Англичане начали свой путь на Евро-2024 с неубедительной победы 0:1 над Сербией, после чего сыграли вничью 1:1 против Дании, оставив еще больше вопросов насчет своего футбола.

Однако Боуэн считает, что для англичан нет повода расстраиваться, учитывая первое место в Группе C.

"Настроение находится на действительно высоком уровне, мы стараемся не участвовать в том, что происходит снаружи. У нас действительно сплоченный коллектив".

"Мы находимся во главе группы с четырьмя очками. Это не две победы, и это, наверное, не тот стандарт, который мы установили. Но это все равно четыре очка, мы все равно во главе группы, и наша судьба все равно в наших руках".

"Мы выйдем на матч во вторник, чтобы одержать победу и выйти в плей-офф, но предстоит многое сделать ради этой победы. У Словении действительно хорошая команда, и мы испытываем большое уважение к ним", — цитирует Боуэна Sky Sports.


Метки Боуэн, Вест Хэм, Евро-2024, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 23.06.2024 14:00

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