Рэшфорд намерен сражаться за свое место в МЮ

Нападающий Маркус Рэшфорд намерен сражаться за свое место в "Манчестер Юнайтед".

В 43 матчах сезона 2023/24 Рэшфорд забил только восемь голов, в результате чего не попал в заявку сборной Англии на Евро-2024.



В прессе даже ходили слухи, что "Юнайтед" может продать Рэшфорда этим летом, однако 26-летний нападающий планирует остаться и радуется, что снова будет работать с Эриком Тен Хагом.



"Маркус знает одну вещь насчет Тен Хага, и заключается она в том, что Тен Хаг по-настоящему ценит его. Он знает, что совершенно не оправдал ожиданий, но он говорит своим друзьям, что вернется сильнее в следующем сезоне".



"Он знает, что мог бы прийти новый тренер и избавиться от него. Он не хочет никуда уходить и хочет вернуться в свою лучшую форму", — сообщил источник, близкий к Рэшфорду, The Sun.