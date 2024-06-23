Уортон готов исполнить роль Филлипса в сборной Англии

Полузащитник "Кристал Пэлас" Адам Уортон заявил, что готов стать заменой для Калвина Филлипса в сборной Англии на Евро-2024.

После ничьей 1:1 против Дании в минувший четверг главный тренер англичан Гарет Саутгейт назвал "экспериментом" использование Трента Александер-Арнольда в полузащите и посетовал на отсутствие Филлипса, который был ключевым игроком для сборной в предыдущие годы.



Однако 20-летний Уортон чувствует, что мог бы стать тем игроком, которого отчаянно не хватает Саутгейту в центре поля.



"Я обладаю верой в то, что могу влиять на игру, независимо от того, где и против кого я играю. Именно так и нужно мыслить".



"Если я думаю, что не могу справиться с этим, то зачем я здесь? Я вижу это так, словно могу влиять на любой матч, в котором играю, поэтому мне просто нужно быть готовым, если я понадоблюсь".



"Посмотрите на предыдущее Евро — Калвин был одним из лучших игроков в сборной Англии, а мы дошли до финала. Если бы кто-нибудь играл таким же образом на этом турнире, вы бы говорили то же самое".



"Сложно сказать, насколько мы похожи. Я видел его не так много в последние пару сезонов. Но мы похожи в том плане, где мы играем, и в определенных атрибутах. Разумеется, есть вещи, в которых он лучше меня, и есть вещи, в которых я лучше его", — цитирует Уортона BBC.