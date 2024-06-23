"Арсенал" и "Юнайтед" следят за Жоау Невешем

"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" следят за полузащитником "Бенфики" Жоау Невешем, но выплатить предусмотренные контрактом отступные за игрока не готовы.

Невеш блестяще отыграл сезон 2023/24, благодаря чему получил место в заявке сборной Португалии на Евро-2024.



Как сообщает авторитетный журналист Бен Джейкобс, на Невеша существует высокий спрос, однако "Бенфика" готова отпустить 19-летнего полузащитника только за отступные в 120 миллионов евро (101 млн. фунтов).



"Арсенал" с "Юнайтед" и близко не готовы потратить так много на португальского юниора, тогда как ПСЖ, еще один претендент на игрока, может предложить "Бенфике" лишь 75 млн. евро (63 млн. фунтов).



Если "Бенфика" не смягчит свою позицию, Невеш с высокой вероятностью останется в Лиссабоне на следующий сезон.