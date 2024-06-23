Райс: "Мы подвергаем себя чересчур большому давлению"

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс заявил, что сборная Англии "подвергла себя чересчур большому давлению" на Евро-2024.

Англичане отправлялись на Евро-2024 одним из фаворитов турнира, открыто декларируя цель по завоеванию трофея.



И Райсу кажется, что чрезмерное желание не ударить в грязь лицом и оправдать ожидания подвело англичан, которые оказались под шквалом критики после ничьей 1:1 против Дании в минувший четверг.



"Все мы так отчаянно хотим побеждать, быть лидерами, выходить и дарить людям воспоминания на всю жизнь, и порой я чувствую, словно мы подвергаем себя чересчур большому давлению, тогда как мы могли бы просто играть, а остальное путь позаботится о себе само".



"Мы знаем, что можем быть лучше с мячом и без мяча. Есть много вещей, в которых мы можем прибавить, и это позитивный момент", — цитирует Райса BBC.