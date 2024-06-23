Нападающий "Баварии" Харри Кейн провел кризисную встречу игроков сборной Англии, не позвав на мероприятие главного тренера Гарета Саутгейта.

Сборная Англии отправлялась на Евро-2024 в качестве одного из главных фаворитов, если не самого главного, однако в матчах против Дании и Сербии столкнулась с суровой реальностью.



Англичане были нещадно критикуемы за свою невыразительную игру, и 30-летний Кейн предпринял попытку спасти ситуацию.



Как сообщает The Sun, на правах капитана и одного из членов лидерской группы, составленной Саутгейтом, Кейн провел кризисную встречу с игроками. Правда, ни Саутгейт, ни кто либо из тренерского штаба на нее приглашен не был.



Кейн позволил партнерами по сборной выразить свое разочарование и озвучить идеи, как Англия может наладить свою игру в преддверии матча против Словении во вторник вечером.