Кейн провел кризисную встречу игроков сборной Англии
Нападающий "Баварии" Харри Кейн провел кризисную встречу игроков сборной Англии, не позвав на мероприятие главного тренера Гарета Саутгейта.
Сборная Англии отправлялась на Евро-2024 в качестве одного из главных фаворитов, если не самого главного, однако в матчах против Дании и Сербии столкнулась с суровой реальностью.
Англичане были нещадно критикуемы за свою невыразительную игру, и 30-летний Кейн предпринял попытку спасти ситуацию.
Как сообщает The Sun, на правах капитана и одного из членов лидерской группы, составленной Саутгейтом, Кейн провел кризисную встречу с игроками. Правда, ни Саутгейт, ни кто либо из тренерского штаба на нее приглашен не был.
Кейн позволил партнерами по сборной выразить свое разочарование и озвучить идеи, как Англия может наладить свою игру в преддверии матча против Словении во вторник вечером.
23.06.2024 09:00
Просмотров: 479
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Он то что о в этом понимает
(ответить)
То ли дело было при Робсоне. Полкоманды ужралась бы в хлам и за ночь все порешала)))
(ответить)
В клубах такие встречи обычно предвестники тренерского увольнения.
(ответить)
Надо игроков гейклуба отстранить от сборной и тогда игра пойдет
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий