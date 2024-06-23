Кейн провел кризисную встречу игроков сборной Англии

Харри Кейн Нападающий "Баварии" Харри Кейн провел кризисную встречу игроков сборной Англии, не позвав на мероприятие главного тренера Гарета Саутгейта.

Сборная Англии отправлялась на Евро-2024 в качестве одного из главных фаворитов, если не самого главного, однако в матчах против Дании и Сербии столкнулась с суровой реальностью.

Англичане были нещадно критикуемы за свою невыразительную игру, и 30-летний Кейн предпринял попытку спасти ситуацию.

Как сообщает The Sun, на правах капитана и одного из членов лидерской группы, составленной Саутгейтом, Кейн провел кризисную встречу с игроками. Правда, ни Саутгейт, ни кто либо из тренерского штаба на нее приглашен не был.

Кейн позволил партнерами по сборной выразить свое разочарование и озвучить идеи, как Англия может наладить свою игру в преддверии матча против Словении во вторник вечером.


Метки Евро-2024, Кейн, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 23.06.2024 09:00

Количество просмотров Просмотров: 479

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. theo-zm 23.06.2024 09:48 # theo-zm
    Он то что о в этом понимает

    (ответить)

  2. gary47 23.06.2024 09:14 # gary47
    То ли дело было при Робсоне. Полкоманды ужралась бы в хлам и за ночь все порешала)))

    (ответить)

  3. ray-black 23.06.2024 09:09 # ray-black
    В клубах такие встречи обычно предвестники тренерского увольнения.

    (ответить)

  4. chelsae88 23.06.2024 09:01 # chelsae88
    Надо игроков гейклуба отстранить от сборной и тогда игра пойдет

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: