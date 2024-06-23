Слот открыл дверь к переходу Гертрюйды в "Тоттенхэм"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот засомневался насчет приобретения Лутсхарела Гертрюйды, что делает "Тоттенхэм" фаворитом в борьбе за защитника "Фейеноорда".

Как сообщает Daily Mirror, Гертрюйда мог бы стать первы приобретением Слота в "Ливерпуле", куда Арне перешел как раз из "Фейеноорда".



23-летний голландец оценивается в 25 миллионов фунтов, а "Ливерпулю" как раз нужна замена покинувшему клуб Жоэлю Матипу.



Однако Слот обеспокоен той критикой, которой подвергался его соотечественник Эрик Тен Хаг, приводивший в "Манчестер Юнайтед" игроков из своего бывшего клуба "Аякса".



Поэтому Слот сообщил боссам "Ливерпуля", что не хочет спешить с покупкой Гертрюйды, и это открывает дверь к переходу Лутсхарела в "Тоттенхэм".



"Тоттенхэм" регулярно просматривал Гертрюйду в минувшем сезоне и надеется, что Лутсхарел выберет столицу Англии, а не "Ливерпуль" или ПСЖ, который также интересуется игроком сборной Голландии.