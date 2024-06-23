"Эвертон" договаривается о покупке Минте
"Эвертон" ведет переговоры о покупке вингера "Ньюкасла" Янкубы Минте.
Минувший сезон Минте провел в "Фейеноорде" Арне Слота, своей игрой заинтересовав ряд клубов Премьер-Лиги и Европы, включая "Ньюкасл".
В данный момент "Ньюкасл" договаривается о покупке нападающего "Эвертона" Доминика Калверт-Левина, но отдельно два клуба обсуждают трансфер Минте, сообщает talkSPORT.
В своих 37 матчах минувшего сезона за "Фейеноорд" 19-летний замбиец забил 11 голов и отдал пять результативных передач.
Среди прочих претендентов на Минте значатся "Рома", "Марсель", дортмундская "Боруссия" и даже "Ливерпуль", где с недавних пор трудится упомянутый Слот.
Всего лишь год назад "Ньюкасл" приобрел Минте за 6 миллионов фунтов. Не успев сыграть ни матча за "сорок", Янкуба отбыл в аренду в "Фейеноорд".
23.06.2024 07:00
Просмотров: 145
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: