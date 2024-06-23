"Эвертон" договаривается о покупке Минте

Янкуба Минте "Эвертон" ведет переговоры о покупке вингера "Ньюкасла" Янкубы Минте.

Минувший сезон Минте провел в "Фейеноорде" Арне Слота, своей игрой заинтересовав ряд клубов Премьер-Лиги и Европы, включая "Ньюкасл".

В данный момент "Ньюкасл" договаривается о покупке нападающего "Эвертона" Доминика Калверт-Левина, но отдельно два клуба обсуждают трансфер Минте, сообщает talkSPORT.

В своих 37 матчах минувшего сезона за "Фейеноорд" 19-летний замбиец забил 11 голов и отдал пять результативных передач.

Среди прочих претендентов на Минте значатся "Рома", "Марсель", дортмундская "Боруссия" и даже "Ливерпуль", где с недавних пор трудится упомянутый Слот.

Всего лишь год назад "Ньюкасл" приобрел Минте за 6 миллионов фунтов. Не успев сыграть ни матча за "сорок", Янкуба отбыл в аренду в "Фейеноорд".


Метки Минте, Ньюкасл, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 23.06.2024 07:00

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