"Эвертон" договаривается о покупке Минте

"Эвертон" ведет переговоры о покупке вингера "Ньюкасла" Янкубы Минте.

Минувший сезон Минте провел в "Фейеноорде" Арне Слота, своей игрой заинтересовав ряд клубов Премьер-Лиги и Европы, включая "Ньюкасл".



В данный момент "Ньюкасл" договаривается о покупке нападающего "Эвертона" Доминика Калверт-Левина, но отдельно два клуба обсуждают трансфер Минте, сообщает talkSPORT.



В своих 37 матчах минувшего сезона за "Фейеноорд" 19-летний замбиец забил 11 голов и отдал пять результативных передач.



Среди прочих претендентов на Минте значатся "Рома", "Марсель", дортмундская "Боруссия" и даже "Ливерпуль", где с недавних пор трудится упомянутый Слот.



Всего лишь год назад "Ньюкасл" приобрел Минте за 6 миллионов фунтов. Не успев сыграть ни матча за "сорок", Янкуба отбыл в аренду в "Фейеноорд".