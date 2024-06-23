"Челси" вступил в переговоры с Джонатаном Дэвидом

"Челси" вступил в переговоры с представителями нападающего "Лилля" Джонатана Дэвида.

Ранее на этой неделе издание Sky Sports сообщило об интересе к Дэвиду со стороны "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма", уточнив, что оба этих клуба пока официально не обращались к "Лиллю".



По информации The Athletic, "Челси" тоже пока не устанавливал контакт с "Лиллем", но уже договаривается с представителями Дэвида.



24-летний канадец является одним из нескольких вариантов, рассматриваемых "Челси" по укреплению позиции нападающего.



У Дэвида остается только 12 месяцев по контракту, и президент "Лилля" Оливье Летанг уже подтвердил готовность своего клуба продать Джонатана этим летом.



За четыре года в "Лилле" Дэвид забил 84 гола в 183 матчах — в среднем по 0.46 за игру. Джонатан является третьим лучшим бомбардиром в истории французского клуба.



За эти четыре сезона Дэвид пропустил только три матча, сыграв ключевую роль в завоевании титула Лиги 1 и Суперкубка Франции в 2021 году.