"Челси" вступил в переговоры с Джонатаном Дэвидом
"Челси" вступил в переговоры с представителями нападающего "Лилля" Джонатана Дэвида.
Ранее на этой неделе издание Sky Sports сообщило об интересе к Дэвиду со стороны "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма", уточнив, что оба этих клуба пока официально не обращались к "Лиллю".
По информации The Athletic, "Челси" тоже пока не устанавливал контакт с "Лиллем", но уже договаривается с представителями Дэвида.
24-летний канадец является одним из нескольких вариантов, рассматриваемых "Челси" по укреплению позиции нападающего.
У Дэвида остается только 12 месяцев по контракту, и президент "Лилля" Оливье Летанг уже подтвердил готовность своего клуба продать Джонатана этим летом.
За четыре года в "Лилле" Дэвид забил 84 гола в 183 матчах — в среднем по 0.46 за игру. Джонатан является третьим лучшим бомбардиром в истории французского клуба.
За эти четыре сезона Дэвид пропустил только три матча, сыграв ключевую роль в завоевании титула Лиги 1 и Суперкубка Франции в 2021 году.
23.06.2024 00:05
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